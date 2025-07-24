«Виноват телефонный звонок». Почему вспыхнул конфликт на границе Таиланда и Камбоджи

В ночь на 24 июля на границе между Таиландом и Камбоджой начались перестрелки между военнослужащими сухопутных войск на спорном участке. Власти Таиланда обвинили Камбоджу в разжигании конфликта, а позже ВВС страны нанесли удары по целям на территории соседнего государства. Из-за чего начался новый виток напряженности между Бангкоком и Пномпенем и могут ли перестрелки на границе перерасти во что-то большее — в материале «Газеты.Ru».

На спорной приграничной территории Таиланда и Камбоджи недалеко от храма Та Моан Том вспыхнули бои между военнослужащими сухопутных войск. Министерство иностранных дел Таиланда заявило, что камбоджийские войска обстреляли тайскую военную базу и нанесли удары по гражданским объектам, что привело к жертвам среди мирного населения.

Глава таиландской провинции Сурин Суттхирот Чаронтанасак сообщил об эвакуации около 40 тыс. жителей 86 приграничных деревень.

В ответ ВВС Таиланда нанесли удары по целям на территории Камбоджи, а военное командованиезаявило о начале операции против соседнего государства.

Кроме того, командование вооруженных сил Таиланда сообщило о намерении применить тяжелое вооружение (гранатометы, танки, бронетранспортеры и артиллерию) против Камбоджи. Об этом пишет тайское издание Thairath.

Подчеркивается, что огонь по мирным целям вестись не будет. Боевые действия планируется выполнять в соответствии с планом реагирования на инциденты «Чакрапхонг Пхуванат».

Власти Камбоджи осудили атаки и заявили, что тайские войска вторглись, а камбоджийские силы только оборонялись.

На этой неделе Таиланд обвинил Камбоджу в установке мин на спорной территории, в результате чего пострадали три солдата. Пномпень отверг это обвинение. Позже Бангкок отозвал своего посла в Пномпене и заявил о высылке камбоджийского посла из страны.

Причины конфликта

На протяжении более полувека Таиланд и Камбоджа оспаривают суверенитет в различных недемаркированных точках вдоль своей сухопутной границы протяженностью 817 км.

Новый виток напряженности начался 28 мая, когда на спорной территории между камбоджийской провинцией Прэахвихеар и таиландской провинцией Убонратчатхани тайские солдаты обстреляли камбоджийский военный пост, убили военнослужащего и ранили еще нескольких. После этого Пномпень и Бангкок усилили военное присутствие в спорных приграничных районах.

Конкретно данный случай напряженности между Таиландом и Камбоджей начался из-за территории храмового комплекса Пра Вихеар . Об этом в беседе с «Газетой.Ru» заявил руководитель центра изучения Юго-Восточной Азии института Востоковедения РАН Дмитрий Мосяков.

«Это храм, который имеет важное культурное и историческое значение, и полностью находится в рамках кхмерской цивилизации. Даже ООН в 1962 году определяла, что он принадлежит Камбодже. Однако одно дело принадлежность храма и другое дело территории храмового комплекса, которая на самом деле достаточно обширная. Так вот, собственно храм считается камбоджийским, но территория, на которой он находится остается тайской», — пояснил политолог.

Сложность в разграничении территорий вокруг храма и рождает «латентный конфликт», который вспыхивает по самым разным поводам, добавил Мосяков. Он напомнил, что подобные случаи на границе происходили также в 2008 и 2011 годах.

«При этом стоит отметить, что конфликты на границах чаще всего связаны с внутренними неурядицами в Таиланде или Камбодже. Правящие круги разжигают территориальные споры и таким образом пытаются отвлечь население от глубоких внутренних проблем», — сказал Мосяков.

Он добавил, что сейчас в Таиланде сложилась достаточно сложная ситуация в противостоянии между монархическими, антимонархическими, военными и гражданскими силами.

К чему могут привести столкновения?

Скорее всего конфликт будет локализован и перейдет в вялотекущую стадию в обозримом будущем с горизонтом от нескольких недель до пары месяцев. Таким мнением с «Газетой.Ru» поделилась директор Центр АСЕАН МГИМО, востоковед Екатерина Колдунова.

«В пользу этого сценария развития событий говорит политическая культура двух стран и опыт предыдущих вспышек конфликта. Однако полностью он снят с повестки дня не будет, поскольку подогревается внутриполитическими разногласиями в Таиланде между военными и временно отстраненной от власти премьер-министром Пхэтхонгтхан Чиннават, которая в телефонном разговоре с бывшим премьер-министром [Камбоджи] Хун Сеном имела неосторожность пожаловаться на военных», — сказала востоковед.

Она считает, что «виноват» именно этот телефонный разговор», так как мог послужить триггером к возобновлению пограничного конфликта.

close Royal Thai Army/AP

С подобной точкой зрения согласен и политолог Дмитрий Мосяков. Он считает, что в ближайшем будущем большого военного конфликта между Камбоджой и Таиландом ждать не стоит .

«Таиландские официальные власти заявили, что должны быть очень деликатны, а камбоджийцы пока даже эвакуацию приграничных районов не начали и призвали гражданских никуда не уезжать. В конечном итоге у обеих стран есть опыт завершения такого рода противостояний. Думаю, что страны смогут найти временный консенсус и разойтись», — заявил Мосяков.

В свою очередь политолог Дмитрий Солонников отметил в беседе с «Газетой.Ru», что в том регионе периодически возникают боевые действия, например, недавно вспыхнул конфликт между Индией и Пакистаном, а до этого была Мьянма.

«Неспокойствие в регионе явно совершенно назревает, и попытки разных сил расшатать ситуацию заметны. Однако до сих пор подобные стычки между Камбоджей и Таиландом заканчивались достаточно быстро и в этот раз стоит ждать такого же исхода. Это не ядерные державы и в настоящий момент далеко не самые агрессивные страны», — отметил политолог.

Он уверен, что дальше будет поиск причин инцидента и разных интерпретаций событий. Пока что даже мировое сообщество не ожидает серьезного конфликта, заключил Солонников.

Что будет с туризмом?

В настоящий момент, по данным АТОР, в Таиланде и Камбодже находится около 24 тыс. российских туристов. Однако никакой опасности вспыхнувший территориальный конфликт для них не представляет.

«В Камбоджу массового турпотока нет. Разве что индивидуалы. А курортные локации в Таиланде далеко от границы. Пограничная область с Камбоджей не — курортная область. Экскурсии через границу уже долгое время приостановлены», — говорится в сообщении АТОР.

close Вид на Малый архипелаг Пхи-Пхи в провинции Пхукет, Таиланд Md Rafayat Haque Khan/Global Look Press

Ранее вице-президент Ассоциации туроператоров России Артур Мурадян заявил «Газете.Ru», что погранпереходы в проблемных местах закрыты уже более месяца, так что туристов в настоящее время там просто не может быть.

«Плюс не стоит забывать, что сейчас не пиковая сезонная нагрузка в Таиланде, и у туристов с размещением и сменой локации, если она была близко, нет проблем. Тот же Пхукет, самое популярное место, находится очень на большом удалении, как и Краби, и Самуи. Поэтому никаких предпосылок к тому, что турпоток туда снизится, мы сейчас не фиксируем. Но это, безусловно, верно в случае, что эскалация конфликта не перейдет в какую-то более существенную фазу», — отметил Мурадян.

Он также не ожидает удешевления авиабилетов и размещений в Таиланде в связи с обострением ситуации в отношениях с Камбоджей.