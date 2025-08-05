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Разведка Камбоджи заявила, что Таиланд хочет сбросить бомбу на премьера

Khmer Times: Таиланд якобы планирует покушение на премьер-министра Камбоджи
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Royal Thai Army/AP

Таиландские власти якобы планируют ликвидировать премьер-министра Камбоджи Хун Манета и лидера сената страны Хун Сена при помощи авиабомб, управляемых по GPS. Об этом сообщает Khmer Times со ссылкой на источники в камбоджийской разведке.

«Согласно достоверным источникам, Таиланд планирует использовать легкие штурмовики AT-6 TH, оснащенные корейскими бомбами с GPS-наведением, для нанесения точечного удара по обоим лидерам Камбоджи», — говорится в сообщении.

Отмечается, что указанные бомбы являются высокоточными, и их сложно обнаружить, поэтому они представляют собой идеальное оружие для точечных операций.

По данным разведки, в распоряжении Таиланда имеются восемь самолетов AT-6 TH и 200 авиабомб. Кроме того, страна вернула из Южной Кореи еще четыре самолета. Разведка Камбоджи утверждает, что теперь таиландские военные ждут GPS-координаты целей.

В ночь на 24 июля начались перестрелки между военнослужащими сухопутных войск двух государств на спорном участке. Власти Таиланда обвинили Камбоджу в разжигании конфликта, а позже ВВС страны нанесли удары по целям на ее территории. Из-за чего начался новый виток напряженности между Бангкоком и Пномпенем — в материале «Газеты.Ru».

Позднее стороны заключили перемирие, однако Таиланд уже несколько раз заявлял, что Камбоджа якобы нарушила соглашение.

Ранее ритуал шаманов из Камбоджи против генерала Таиланда попал на видео.

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