Саркози напишет книгу о заключении в тюрьме

Бывший президент Франции Николя Саркози на своей странице в социальной сети X анонсировал выход своей книги о его 20-дневном заключении в тюрьме.

«В тюрьме не на что смотреть и нечем заняться. Я забываю о тишине, которой нет в тюрьме Ла-санте, где так много всего можно услышать», — приводят цитату из книги в пресс-релизе издательства «Фаяр».

По словам бывшего французского лидера, шум в тюрьме непрекращающийся. Помимо этого, Саркози сравнил жизнь в заключении с пустыней, поскольку, по его мнению, в них «укрепляется жизнь».

Книга получила название «Николя Саркози: Дневник заключенного». Она будет доступна к продаже 10 декабря. Объем произведения составит 216 страниц, то есть чуть менее 11 страниц на каждый день, который мужчина провел в тюрьме.

10 ноября апелляционный суд Парижа согласился с доводами адвокатов экс-президента Франции Николя Саркози и удовлетворил ходатайство об освобождении бывшего главы государства, сообщает BFMTV. Политик, с 21 октября находившийся в тюрьме Санте, теперь помещен под судебный надзор. Генеральная прокуратура Франции не возражала против такого решения.

Заседание длилось несколько часов, Саркози участвовал в нем по видеосвязи. Как сообщает газета Le Point, «тюрьма Санте больше не выпускает своих заключенных» даже для участия в судебном процессе.

Ранее сообщалось, что во Франции заявили, что Саркози из-за страха в тюрьме ест только йогурты.