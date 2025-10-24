Грозятся убить, мешают спать, высмеивают рост. Как прошел первый день Николя Саркози в тюрьме

Николя Саркози в день ареста, 21 октября 2025 года

Экс-президент Франции Николя Саркози, помещенный в парижскую тюрьму, опасается за свою жизнь — заключенные пригрозили ему убийством. По данному факту уже возбудили уголовное дело. Тем временем к экс-главе государства приставили двух вооруженных полицейских, что вызвало недовольство среди тюремных надзирателей. Кроме того, заключенные не дают Саркози уснуть и высмеивают его низкий рост. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Бывший президент Франции Николя Саркози в первый день пребывания в парижской тюрьме Санте столкнулся с угрозами убийства, сообщает BFMTV со ссылкой на столичную прокуратуру.

«Три человека [заключенные под стражу] были задержаны после угроз убийством в адрес Николя Саркози», — говорится в публикации.

Они подозреваются в распространении в социальных сетях видеоролика, снятого одним из заключенных, который выкрикивает оскорбления и угрозы в адрес 70-летнего экс-президента.

В результате было возбуждено уголовное дело, в ходе обыска изъяли два телефона. По информации BFMTV, если дело дойдет до слушаний, Саркози подаст гражданский иск. Предполагается, что подозреваемых переведут в другую тюрьму. На угрозы в адрес Саркози отреагировал министр юстиции Франции Жеральд Дарманен. По его словам, власти должны уделить «особое внимание» условиям содержания экс-президента под стражей.

25 сентября суд признал Николя Саркози виновным в преступном сговоре по делу о незаконном финансировании его избирательной кампании 2007 года властями Ливии и приговорил его к пяти годам лишения свободы. 21 октября его поместили в одиночную камеру тюрьмы Санте.

Полицейские вместо надзирателей

Тем временем к Саркози, известному своим открытым презрением к преступникам, уже приставили двух вооруженных полицейских, которые сменяют друг друга каждые 12 часов, обеспечивая ему безопасность.

«У бывшего президента республики есть система защиты <…> Очевидно, что это такой же гражданин, как и все остальные, но при этом есть куда более серьезные угрозы, с которыми может столкнуться экс-президент», — отметил министр внутренних дел Франции Лоран Нуньес в интервью радиостанции Europe 1.

Глава МВД уточнил, что лично принял решение о направлении сотрудников полиции для охраны Саркози. Однако присутствие полицейских вызвало гнев тюремных надзирателей , которые «прекрасно знают», как обеспечивать безопасность заключенных, узнал BFMTV.

«Мы все высокопрофессиональные офицеры и не нуждаемся в поддержке полиции. Господин Саркози находится в своей камере, где он в полной безопасности. Там он спит, ест и принимает душ, а выходит на прогулку всего на час в день», — цитирует Daily Mail одного из старших охранников тюрьмы.

Саркози в свою очередь требовал, чтобы с ним обращались как с остальными заключенными.

Бессонные ночи

Заключенные по ночам пытаются не дать Саркози уснуть в его камере, окно которой выходит прямо на тюремный двор, пишет Daily Mail.

«Саркози провел свою первую ночь в тюрьме, подвергаясь насмешкам из-за своего роста (около 165—168 см) и крикам со стороны сокамерников. Полицейские, которые сейчас круглосуточно дежурят по соседству с Саркози, тоже наверняка слышали ночные крики», — говорится в публикации.

Адвокат экс-президента Жан-Мишель Дарруа подтвердил, что все заключенные «шумят, кричат и стучат в стены» .

«Ему придется несладко в тюрьме», — заметил один из заключенных, снимавший себя в камере на мобильный телефон.

Несмотря на переполох в тюрьме, Саркози в первый день заключения позанимался спортом и начал писать свою книгу. Кроме того, его навестила супруга — 57-летняя топ-модель Карла Бруни.

«Первый день в тюрьме — это ужасно, но он его пережил», — добавил Дарруа.