«Пережил испытание». Экс-президента Франции Саркози выпустили из тюрьмы по решению суда

Суд освободил из тюрьмы экс-президента Франции Николя Саркози
Бывший президент Франции Николя Саркози освобожден из тюрьмы под судебный надзор. Такое решение приняла апелляционная инстанция парижского суда, удовлетворив тем самым ходатайство адвокатов экс-главы государства. Саркози провел за решеткой почти три недели из назначенных пяти лет за получение денег от ливийского лидера Муаммара Каддафи.

Апелляционный суд Парижа согласился с доводами адвокатов экс-президента Франции Николя Саркози и удовлетворил ходатайство об освобождении бывшего главы государства, сообщает BFMTV. Политик, с 21 октября находившийся в тюрьме Санте, теперь помещен под судебный надзор. Генеральная прокуратура Франции не возражала против такого решения.

Заседание длилось несколько часов, Саркози участвовал в нем по видеосвязи. Как сообщает газета Le Point, «тюрьма Санте больше не выпускает своих заключенных» даже для участия в судебном процессе.

«Я не мог себе представить, что буду ждать 70 лет, чтобы познакомиться с тюрьмой. Это испытание было навязано мне, я его пережил. Это тяжело, это очень тяжело», — заявил бывший глава государства.

Саркози вновь наотрез отказался признавать свою вину по делу о получении от режима ливийского лидера Муаммара Каддафи денег на избирательную кампанию.

«Я хотел бы, чтобы мы были уверены в одном: мне никогда не приходила в голову безумная идея просить у г-на Каддафи какое-либо финансирование. Я никогда не признаюсь в том, чего не делал», — сказал он.

Политик также заявил, что любит свою страну и свою семью, которая проживает во Франции, и напомнил, что время предварительного следствия скрупулезно выполнял все требования правоохранительных органов и вовремя являлся на все допросы.

Как пишет Le Point, во время судебного заседания, согласно процедуре, рассматривалось материальное положение подсудимого и уточнялся род его деятельности. Судья зачитал справку, согласно которой экс-президент Франции получает в юридической фирме зарплату в размере €638 тыс., €153 тыс. пенсии и €3,6 млн доходов от движимого и недвижимого имущества. На вопрос «В чем, собственно, заключается ваша деятельность?» Саркози ответил, что с 2012 года он консультирует несколько компаний и читает лекции по всему миру.

После прений и нескольких часов ожидания апелляционный суд освободил Саркози из тюрьмы с помещением его под судебный надзор. Около 15 часов по парижскому времени (17:00 мск) он прибыл в свой дом в сопровождении полицейских. Бывшему президенту Франции запрещено покидать территорию страны и вступать в контакт со свидетелями по делу.

В чем обвиняли Саркози

25 сентября суд признал Николя Саркози виновным в преступном сговоре по делу о незаконном финансировании его избирательной кампании 2007 года властями Ливии и приговорил его к пяти годам лишения свободы.

Расследование началось с того, что французский портал Mediapart опубликовал документы, из которых следовало, что Ливия передала на предвыборную президентскую кампанию Саркози €50 млн. Позднее, в 2014 году, в эфире телеканале France 3 вышло интервью Каддафи от 2011 года. В нем ливийский лидер рассказал о том, что Саркози, будучи главой МВД Франции, просил его помочь в финансировании его президентской гонки. Уточнить эти слова Каддафи у него самого невозможно: в том же 2011 году он был захвачен в плен повстанцами и убит.

Саркози стал первым президентом Франции, осужденным к реальному сроку лишения свободы. До того, в 2011 году, суд приговорил экс-президента страны Жака Ширака к двум годам условно за злоупотребления служебными полномочиями на посту мэра Парижа.

