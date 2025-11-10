«Пережил испытание». Экс-президента Франции Саркози выпустили из тюрьмы по решению суда

Бывший президент Франции Николя Саркози освобожден из тюрьмы под судебный надзор. Такое решение приняла апелляционная инстанция парижского суда, удовлетворив тем самым ходатайство адвокатов экс-главы государства. Саркози провел за решеткой почти три недели из назначенных пяти лет за получение денег от ливийского лидера Муаммара Каддафи.

Апелляционный суд Парижа согласился с доводами адвокатов экс-президента Франции Николя Саркози и удовлетворил ходатайство об освобождении бывшего главы государства, сообщает BFMTV. Политик, с 21 октября находившийся в тюрьме Санте, теперь помещен под судебный надзор. Генеральная прокуратура Франции не возражала против такого решения.

Заседание длилось несколько часов, Саркози участвовал в нем по видеосвязи. Как сообщает газета Le Point, «тюрьма Санте больше не выпускает своих заключенных» даже для участия в судебном процессе.

«Я не мог себе представить, что буду ждать 70 лет, чтобы познакомиться с тюрьмой. Это испытание было навязано мне, я его пережил. Это тяжело, это очень тяжело», — заявил бывший глава государства.

Саркози вновь наотрез отказался признавать свою вину по делу о получении от режима ливийского лидера Муаммара Каддафи денег на избирательную кампанию.

«Я хотел бы, чтобы мы были уверены в одном: мне никогда не приходила в голову безумная идея просить у г-на Каддафи какое-либо финансирование. Я никогда не признаюсь в том, чего не делал», — сказал он.

Политик также заявил, что любит свою страну и свою семью, которая проживает во Франции, и напомнил, что время предварительного следствия скрупулезно выполнял все требования правоохранительных органов и вовремя являлся на все допросы.

Как пишет Le Point, во время судебного заседания, согласно процедуре, рассматривалось материальное положение подсудимого и уточнялся род его деятельности. Судья зачитал справку, согласно которой экс-президент Франции получает в юридической фирме зарплату в размере €638 тыс., €153 тыс. пенсии и €3,6 млн доходов от движимого и недвижимого имущества. На вопрос «В чем, собственно, заключается ваша деятельность?» Саркози ответил, что с 2012 года он консультирует несколько компаний и читает лекции по всему миру.

После прений и нескольких часов ожидания апелляционный суд освободил Саркози из тюрьмы с помещением его под судебный надзор. Около 15 часов по парижскому времени (17:00 мск) он прибыл в свой дом в сопровождении полицейских. Бывшему президенту Франции запрещено покидать территорию страны и вступать в контакт со свидетелями по делу.

В чем обвиняли Саркози

25 сентября суд признал Николя Саркози виновным в преступном сговоре по делу о незаконном финансировании его избирательной кампании 2007 года властями Ливии и приговорил его к пяти годам лишения свободы.

Расследование началось с того, что французский портал Mediapart опубликовал документы, из которых следовало, что Ливия передала на предвыборную президентскую кампанию Саркози €50 млн. Позднее, в 2014 году, в эфире телеканале France 3 вышло интервью Каддафи от 2011 года. В нем ливийский лидер рассказал о том, что Саркози, будучи главой МВД Франции, просил его помочь в финансировании его президентской гонки. Уточнить эти слова Каддафи у него самого невозможно: в том же 2011 году он был захвачен в плен повстанцами и убит.

Саркози стал первым президентом Франции, осужденным к реальному сроку лишения свободы. До того, в 2011 году, суд приговорил экс-президента страны Жака Ширака к двум годам условно за злоупотребления служебными полномочиями на посту мэра Парижа.