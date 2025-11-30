На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
«Иди налево»: Путин пошутил, узнав об устройстве юрты

Путин пошутил, когда узнал об устройстве киргизской юрты
Илья Наймушин/РИА «Новости»

Президент РФ Владимир Путин пошутил во время поездки в Бишкек, когда узнал о традициях устройства киргизской юрты. Видео опубликовал в Telegram-канале журналист Павел Зарубин.

В ролике главе государства рассказывают, что в юртах правая половина предназначалась для мужчин, а левая — где хранились посуда и утварь — для женщин.

«Когда мужчине говорили «иди налево», здесь ничего плохого не было», — прокомментировал российский политик.

Путин находился с визитом в Киргизии с 25 по 27 ноября. Он провел переговоры с президентом республики Садыром Жапаровым и поучаствовал в саммите Организации Договора о коллективной безопасности.

ОДКБ — международный военно-политический союз. Страны СНГ основали его в 1992 году, подписав «Ташкентский договор». Организация была создана для стабилизации обстановки в странах-партнерах в случае ЧП. В ее состав входят Россия, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Таджикистан и Армения (с февраля 2024 года республика заморозила свое участие в ОДКБ).

Ранее Лавров пошутил о своем «исчезновении».

