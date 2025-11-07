На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
СМИ: Великобритания готовит НАТО к войне с Россией в Арктике

Politico: Британия настраивает НАТО на конфликт с Россией в Арктике
Reuters

Великобритания взяла на себя роль ключевого игрока в подготовке НАТО к конфликту с Россией в Арктике. Об этом пишет газета Politico.

«Глубоко в горах Британия готовится к наступлению России. Британские военные специалисты по планированию отправились в Буде, расположенный между морем и заснеженными вершинами за Полярным кругом (в Норвегии – «Газета.Ru»)», — говорится в сообщении издания.

Великобритания еще в 2014 году возглавила группу европейских «стран-единомышленниц» в подготовке к угрозам якобы со стороны России на северном фланге НАТО. В группу входят 10 государств. Politico не пишет, какие именно страны туда входят.

Как пишет Politico, перед группой стран стоит задача «реализации потенциала», поскольку «российская угроза трансформируется», а США при президенте Дональде Трампе «продолжают отворачиваться от европейской безопасности».

До этого агентство Bloomberg писало о том, что Североатлантический альянс (НАТО) значительно уступает РФ с точки зрения военной техники, которую можно использовать в суровых условиях Арктики.

Ранее «Уралвагонзавод» начал выпускать танки для Арктики.

