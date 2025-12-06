На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Назван возможный театр военных действий в случае новой войны НАТО

Посол Корчунов: страны НАТО рассматривают Крайний Север как потенциальный ТВД
Владимир Трефилов/РИА Новости

Страны НАТО рассматривают Крайний Север в качестве потенциального театра военных действий. Об этом заявил РИА Новости посол России в Осло Николай Корчунов.

По словам дипломата, западные страны продвигают ложные нарративы о якобы растущей угрозе со стороны Китая в Арктике, но в действительности из всех неарктических государств именно внерегиональные страны-члены Североатлантического альянса и, в первую очередь, Великобритания привносят наибольшую напряженность в высокие широты.

Посол отметил, что западные страны не демонстрируют военной сдержанности и рассматривают Крайний Север в качестве потенциального театра военных действий.

Великобритания и Норвегия 4 декабря подписали соглашение об оборонном сотрудничестве, предусматривающее совместное патрулирование морских пространств между Гренландией, Исландией, Великобританией и Норвегией для отслеживания передвижений российских военных подлодок России.

До этого газета Politico писала, что Великобритания взяла на себя роль ключевого игрока в подготовке НАТО к конфликту с Россией в Арктике. Великобритания еще в 2014 году возглавила группу европейских «стран-единомышленниц» в подготовке к угрозам якобы со стороны России на северном фланге альянса.

Ранее Bloomberg сравнил военное присутствие России и НАТО в Арктике.

