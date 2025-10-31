Bloomberg сравнил военное присутствие России и НАТО в Арктике

На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Bloomberg: НАТО сильно отстает от России в Арктике в вопросе военной техники
close
Михаил Ходаренок/«Газета.Ru»

Североатлантический альянс (НАТО) значительно уступает РФ с точки зрения военной техники, которую можно использовать в суровых условиях Арктики. Об этом говорится в материале агентства Bloomberg.

Собеседник агентства называет Россию «сверхдержавой в Арктике», так как Москва за последние десятилетия построила базы в этом регионе и «развернула наступательный потенциал».

Кроме того, РФ располагает крупнейшим в мире ледокольным флотом, а также может размещать бригады, приспособленные для арктических условий, говорится в материале.

До этого президент России Владимир Путин во время выступления на международном арктическом форуме в Мурманске заявил, что РФ укрепит свое глобальное лидерство в Арктике. Он отметил, что северный вектор развития является историческим суверенным выбором страны. Глава государства отметил, что задачи РФ в Арктике должны иметь исторический масштаб, с расчетом на десятилетия и века. По его словам, Россия обеспечит комплексное развитие региона, а также задаст задел для будущих поколений россиян.

Ранее «Уралвагонзавод» начал выпускать танки для Арктики.

