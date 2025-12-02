Трамп уверен, что он достоин Нобелевской премии

Президент США Дональд Трамп считает, что заслуживает Нобелевскую премию мира за каждый урегулированный им конфликт. Об этом он заявил на заседании кабмина, пишет РИА Новости.

«Говорят, что «если он когда-нибудь закончит войну с Россией и Украиной, то получит Нобелевскую премию». А как насчет остальных восьми войн, Индии и Пакистана?» — задался вопросом он.

Трамп добавил, что «должен получать премию за каждую разрешенную войну», однако не хочет, чтобы выносились подобные решения. По словам президента, он не хочет быть жадным.

10 октября Нобелевский комитет сообщил, что премию мира получила лидер оппозиции Венесуэлы Мария Корине Мачадо за «неустанную работу по продвижению демократических прав народа Венесуэлы и за ее борьбу за достижение справедливого и мирного перехода от диктатуры к демократии». Как присуждение Нобелевской премии мира венесуэльской оппозиционерке повлияло на президента США Дональда Трампа, неоднократно заявлявшего о своем желании стать ее лауреатом, и стоит ли ждать его ответных действий — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в США рассказали, что Нобелевская премия и статус человека года все еще важны для Трампа.