На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Раде предупредили, что Украина уже в начале 2026 года рискует исчерпать бюджет

Депутат Разумков: Украине в феврале может перестать хватать средств из бюджета
close
РИА Новости

Украине уже в феврале может перестать хватать денег из государственного бюджета на 2026 год. Об этом в своем Telegram-канале написал депутат Верховной рады Дмитрий Разумков.

По его словам, текущий бюджет страны на следующий год состоит из средств, которые существуют только на бумаге.

«Уже в феврале нам может не хватить денег на вооружение, заработные платы военным, пенсии, стипендии, зарплаты врачам и учителям», — подчеркнул парламентарий.

3 декабря Верховная рада утвердила проект государственного бюджета Украины на 2026 год, предусматривающий дефицит в размере $47,5 млрд. За документ проголосовали 257 депутатов. Против принятия проекта выступили 37 законодателей, еще 24 человека воздержались.

На следующий день депутат Верховной рады Нина Южанина сообщила, что бывший глава офиса президента Украины Андрей Ермак и бизнесмен Тимур Миндич, которого называют «кошельком» главы государства Владимира Зеленского, повлияли на процесс составления проекта бюджета страны на следующий год. Как она отметила, документ формировался «при тотальном и дерзком управлении всеми министрами группой Миндича или из офиса Ермака». Законодатель предупредила, что принятие такого бюджета может оказаться опасным, поскольку в нем засекречена значимая часть расходов, которая может быть украдена.

Ранее в Верховной раде допустили неспособность обеспечить бюджет украинских войск после конфликта.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
13 лет разговоров о 13-й пенсии: ждать ли доплату перед Новым годом?
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами