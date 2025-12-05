В Раде предупредили, что Украина уже в начале 2026 года рискует исчерпать бюджет

Украине уже в феврале может перестать хватать денег из государственного бюджета на 2026 год. Об этом в своем Telegram-канале написал депутат Верховной рады Дмитрий Разумков.

По его словам, текущий бюджет страны на следующий год состоит из средств, которые существуют только на бумаге.

«Уже в феврале нам может не хватить денег на вооружение, заработные платы военным, пенсии, стипендии, зарплаты врачам и учителям», — подчеркнул парламентарий.

3 декабря Верховная рада утвердила проект государственного бюджета Украины на 2026 год, предусматривающий дефицит в размере $47,5 млрд. За документ проголосовали 257 депутатов. Против принятия проекта выступили 37 законодателей, еще 24 человека воздержались.

На следующий день депутат Верховной рады Нина Южанина сообщила, что бывший глава офиса президента Украины Андрей Ермак и бизнесмен Тимур Миндич, которого называют «кошельком» главы государства Владимира Зеленского, повлияли на процесс составления проекта бюджета страны на следующий год. Как она отметила, документ формировался «при тотальном и дерзком управлении всеми министрами группой Миндича или из офиса Ермака». Законодатель предупредила, что принятие такого бюджета может оказаться опасным, поскольку в нем засекречена значимая часть расходов, которая может быть украдена.

Ранее в Верховной раде допустили неспособность обеспечить бюджет украинских войск после конфликта.