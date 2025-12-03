В Раде допустили неспособность обеспечить бюджет ВСУ после конфликта

Численность Вооруженных сил Украины (ВСУ) по окончании конфликта с Россией может быть сокращена в связи с тем, что в бюджете не хватит денег на содержание армии численностью в миллион бойцов. Об этом в беседе с украинским изданием «Апостроф» заявил депутат Верховной рады Федор Вениславский.

» ... надо понимать, что миллионную армию, которую мы имеем…, маловероятно, что после прекращения боевых действий, после мира, украинский бюджет позволит себе иметь именно такую численность вооруженных сил», — сказал он.

До этого Financial Times (FT) со ссылкой на высокопоставленных украинских чиновников писала, что Украина в рамках мирного договора по урегулированию конфликта с Россией согласилась сократить численность своей армии до 800 тысяч военных.

В первоначальной версии мирного плана, составленного США, численность ВСУ предлагалось сократить до 600 тысяч человек. Однако европейские страны не согласились с этим пунктом, посчитав, что это сделает страну «уязвимой для будущих нападений». В связи с этим они предложили повысить лимит до 800 тысяч.

Ранее начальник Генштаба Украины заявил, что на переговорах не обсуждалась численность ВСУ.