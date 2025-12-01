Die Welt: Зеленский борется за выживание на фоне отставки Ермака и неудач ВСУ

Отставка главы офиса президента Украины Андрея Ермака и неудачи ВСУ на фронте вынуждают украинского лидера Владимира Зеленского вести борьбу за выживание. Об этом заявил корреспондент телеканала Die Welt Кристоф Ваннер, находящийся сейчас в Киеве.

«Да он [Зеленский] фактически ведет борьбу за выживание!» — заметил журналист.

Кроме того, Ваннер обратил внимание на возросшее давление на Киев со стороны США, чтобы добиться от Зеленского согласия на территориальные уступки в пользу России.

28 ноября детективы Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) провели обыски у Андрея Ермака. Они стали продолжением громкого дела о коррупции в сфере энергетики.

В этот же день Владимир Зеленский сообщил об отставке Ермака. В видеообращении украинский лидер поблагодарил главу своего офиса за то, что при нем позиция Украины на переговорах по урегудированию конфликта была представлена так, «как должна была быть».

Ранее Зеленскому предрекли отставку после ухода Ермака.