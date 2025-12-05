На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Песков заявил о взвешенном подходе Индии по украинскому вопросу

Песков: Индия придерживается взвешенного подхода по украинскому вопросу
true
true
true
close
Алексей Никольский/РИА Новости

Индия придерживается взвешенного подхода по украинскому вопросу. Об этом заявил RT пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Индия придерживается достаточно взвешенного подхода и выступает за мир», — отметил представитель Кремля.

5 декабря премьер-министр Индии Нарендра Моди на совместной пресс-конференции с президентом РФ Владимиром Путиным заявил, что Нью-Дели выступает за установление устойчивого, долгосрочного мира в контексте урегулирования украинского конфликта.

До этого в Кремле состоялись переговоры российского лидера со спецпосланником президента США Дональда Трампа Стивом Уиткоффом и его зятем Джаредом Кушнером. Стороны не смогли найти компромисс по американскому мирному плану. Помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что главным камнем преткновения остается территориальный вопрос.

Во встрече также участвовал спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству Кирилл Дмитриев, он счел переговоры продуктивными. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в России назвали три причины, почему Европа не нужна на переговорах по Украине.

