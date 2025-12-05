Есть по меньшей мере три причины, почему Россия и США не желают видеть Европу за столом переговоров по урегулированию конфликта на Украине в соответствии с планом президента Дональда Трампа. Об этом в своем Telegram-канале заявил сенатор Алексей Пушков.

«Есть три причины, по которым участие европейцев в переговорах нецелесообразно», — подчеркнул он.

Во-первых, по мнению Пушкова, ЕС категорически против мирного плана Трампа из 28 пунктов. Это означает, что Брюссель намерен сорвать переговоры, считает сенатор.

Во-вторых, ЕС, по словам Пушкова, всемерно поддерживает Киев в его стремлении отвергнуть главные для России пункты плана Трампа.

«Позиция ЕС неотличима от официальной позиции Киева», — подчеркнул он.

Кроме того, как считает политик, разговоры о «незаменимости» Европы в решении крупных кризисов очень сомнительны.

До этого газета The Wall Street Journal писала о том, что лидеры стран Европы заявили президенту Украины Владимиру Зеленскому, что он не должен соглашаться на требования России, не заручившись гарантиями безопасности со стороны США.

В беседе в числе прочих участвовали президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Фридрих Мерц и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Они утверждали, что именно Вашингтон должен играть ключевую роль в обеспечении гарантий безопасности для Украины. По их мнению, США должны четко обозначить свою позицию по этому вопросу прежде чем Киев будет рассматривать требования, выдвигаемые Россией.

Ранее в Госдуме раскрыли, чем обернется несговорчивость Украины.