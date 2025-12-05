Моди заявил, что Индия выступает за долгосрочный мир на Украине

Моди: Индия приветствует все усилия по мирному разрешению конфликта на Украине

Премьер-министр Индии Нарендра Моди на совместной пресс-конференции с президентом РФ Владимиром Путиным заявил, что Нью-Дели выступает за установление устойчивого, долгосрочного мира в контексте урегулирования украинского конфликта. Трансляция велась на телеканале «Россия 24».

Моди подчеркнул, что Индия приветствует все усилия по нахождению мирного разрешения ситуации на Украине.

«Приветствуем все инициативы для нахождения долгосрочного урегулирования данного вопроса», — сказал он.

Премьер Индии добавил, что его страна «всегда была готова помогать этим усилиям».

«И мы будем готовы продолжать это в будущем», — заверил Моди.

Во время встречи с российским президентом он также заявил, что Российская Федерация и Индия регулярно обмениваются мнениями о ситуации на Украине. По его словам, это говорит о глубоком доверии между двумя странами.

Переговоры Путина и Моди прошли 5 декабря в Хайдарабадском дворце в Дели.

Ранее к приезду Путина в Нью-Дели сформировали пятислойную систему безопасности.