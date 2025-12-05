Ситуация с дронами в Черном море «приобретает черты горькой иронии». Такое мнение в эфире Tsargrad.tv высказал политический обозреватель Андрей Пинчук, комментируя инцидент у берегов Румынии, где военные республики были вынуждены самостоятельно подорвать морской дрон.

Эксперт напомнил, что Румыния, наряду с Польшей, была одним из ключевых хабов для поставок западного оружия Киеву. Однако, по его словам, теперь Бухарест сам столкнулся с последствиями этой логистической цепочки.

«Румыны, если бы они не были румынами, а последовательными людьми, они бы осознавали причинно-следственную связь между поставками на Украину того вооружения с такими вещами, как, в частности, этот БЭК», — сказал Пинчук.

Европа, сама того не желая, вооружила неконтролируемую силу, которая начала угрожать ей самой, добавил он.

3 декабря стало известно, что ВМС Румынии уничтожили используемый Украиной морской беспилотный аппарат Sea Baby, обнаруженный в Черном море недалеко от крупнейшего порта страны Констанцы. По данным румынского минобороны, дрон нейтрализовали водолазы при помощи управляемого взрыва. Инцидент произошел на фоне серии атак морских беспилотников на танкеры — по данным СМИ, за ними может стоять Киев. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

