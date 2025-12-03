Военный эксперт объяснил, кто стоит за атаками Киева на танкеры в Черном море

За недавними атаками Киева на танкеры в Черном море может стоять Великобритания. Такое мнение в беседе с Tsargrad.tv высказал военный эксперт Анатолий Матвийчук. По его словам, Украина не могла провернуть подобные операции в одиночку.

Специалист убежден, что безэкипажные катера, предназначенные для атак на гражданские суда, невозможно произвести на территории Украины ввиду слабой промышленной базы, поэтому они завозятся из Британии.

«Помните, когда у нас действовала зерновая сделка, мы доказывали, что под видом торговых судов Украина проводит военные действия: она перевозит вооружение, технику, диверсионные средства. Вот сегодня под видом торговых судов она выводит в мировой океан и безэкипажные комплексы, которые могут наносить удары именно по нефтеналивным судам», — отметил Матвийчук.

28 ноября два танкера загорелись в Черном море недалеко от турецкого побережья. Характер ЧП был обозначен как «внешнее воздействие». Судно Virat получило удар примерно в 35 морских милях от побережья Турции. Его капитан сообщил об атаке беспилотников. Второй танкер Kairos, следовавший из Египта в Новороссийск, возможно, подорвался на морской мине.

Позднее украинское издание «Страна.ua» раскрыло, что операция была проведена Службой безопасности Украины (СБУ), совместно с военно-морскими силами страны.

Ранее Турецкая компания отказалась от судоходства с Россией из-за угроз безопасности.