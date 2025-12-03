Румыния взорвала украинский дрон в Черном море

ВМС Румынии уничтожили используемый Украиной морской беспилотный аппарат Sea Baby, обнаруженный в Черном море недалеко от крупнейшего порта страны Констанцы. По данным румынского минобороны, дрон нейтрализовали водолазы при помощи управляемого взрыва. Инцидент произошел на фоне серии атак морских дронов на танкеры — по данным СМИ, за ними может стоять Киев.

ВМС Румынии уничтожили в Черном море украинский морской беспилотник Sea Baby, сообщило румынское Минобороны.

«Военные водолазы, специализирующиеся на борьбе с взрывными устройствами <...> выполнили миссию по нейтрализации объекта, угрожавшего судоходству в Черном море по запросу Береговой охраны», — говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что объект находился в 38 морских милях (около 66 км) от прибрежного города Констанца, где расположен крупнейший морской порт Румынии .

«После анализа дрейфующего объекта военные установили, что это беспилотный надводный аппарат (морской дрон) типа Sea Baby», — уточнили в министерстве.

После этого военные получили разрешение нейтрализовать объект, и морской дрон был уничтожен управляемым взрывом .

В ведомстве также добавили, что кроме таких дронов «серьезной угрозой для морской безопасности» являются дрейфующие морские мины.

«За последние почти четыре года в Черном море было нейтрализовано около 150 морских мин, семь из которых были уничтожены румынскими военно-морскими силами», — говорится в сообщении.

В Службе безопасности Украины при этом отрицают потерю беспилотника, сообщает «РБК-Украина» со ссылкой на пресс-центр спецслужбы. «Ни один из них (морских дронов) не потерян. Операции осуществляются в пределах определенных районов и направлены на поражение исключительно законных целей», — заявили в СБУ.

Атаки дронов в Черном море

За последние несколько дней в Черном море произошла серия атак морских дронов на танкеры.

28 ноября в 35 милях (около 65 км) от побережья Турции были атакованы суда Kairos и Virat, направлявшиеся в Новороссийск. Турецкий телеканал Habertürk сообщил, что удар по танкерам нанесли морские беспилотники. А на следующий день телеканал NTV сообщил о повторной атаке на судно Virat, которое получило повреждения на правом борту над ватерлинией в результате ударов безэкипажных катеров.

В тот же день в соцсети X новостной аккаунт Clash Report опубликовал видео ударов по этим судам. На записи было видно, что оба танкера получили серьезные повреждения и были фактически выведены из строя. Clash Report сообщил, что операция проводилась совместно 13-м управлением военной контрразведки Службы безопасности Украины и Военно-морскими силами Украины. Анонимный источник CNN в украинских силах безопасности подтвердил причастность страны к этим атакам.

30 ноября также стало известно, что нефтяной танкер Mersin, принадлежащий турецкой компании, терпит бедствие у берегов Сенегала. Издание Deniz Haber сообщило, что судно «было подбито украинскими беспилотниками», поскольку якобы «перевозило российскую нефть».

А 2 декабря в 148 км от берегов Турции в Черном море был атакован танкер Midvolga 2, шедший под российским флагом. Как сообщило турецкое управление мореходства, судно следовало из России в Грузию с грузом подсолнечного масла. При этом причастность к последнему инциденту Киев официально отверг.

«Украина не имеет никакого отношения к этому инциденту, и мы официально опровергаем любые подобные утверждения российской пропаганды», — заявил представитель МИД Украины Георгий Тихий, обвинив Россию в «инсценировке».

Международная реакция

Президент России Владимир Путин назвал нападения на танкеры в Черном море пиратством. Он заявил, что Россия в ответ расширит удары по портовым сооружениям и судам, которые заходят в украинские порты. Кроме того, Россия готова рассмотреть возможность ответных мер в отношении судов тех стран, которые помогают Украине осуществлять подобные акции.

«Самый радикальный способ — отрезать Украину от моря, тогда заниматься пиратством им будет невозможно в принципе. Надеюсь, что украинское военное и политическое руководство, а также те, кто стоит за их спиной, подумают, стоит ли продолжать такую практику», — сказал глава государства.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал удары по танкерам «вопиющими».

«Нападение, тем более в территориальных водах Турции, на коммерческие суда, на танкеры — это случай вопиющий. Тем более, это — посягательство на суверенитет Турецкой республики, это посягательство на безопасность и собственность владельцев этих судов », — сказал представитель Кремля.

В свою очередь президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подчеркнул, что атаки в пределах исключительной экономической зоны Турции свидетельству «о тревожном обострении ситуации».

«Мы никоим образом не можем оправдать эти нападения, которые угрожают безопасности судоходства, жизни и окружающей среде», — сказал он.

Источник агентства Reuters в турецком правительстве сообщил, что в связи с ударами по танкерам «необходимые сообщения были переданы соответствующим сторонам, включая украинские власти».