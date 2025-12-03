Румыния взорвала украинский дрон в Черном море

ВМС Румынии уничтожили в Черном море украинский морской беспилотник Sea Baby, сообщило румынское Минобороны.
«Военные водолазы, специализирующиеся на борьбе с взрывными устройствами <...> выполнили миссию по нейтрализации объекта, угрожавшего судоходству в Черном море по запросу Береговой охраны», — говорится в сообщении.
В ведомстве уточнили, что объект находился в 38 морских милях (около 66 км) от прибрежного города Констанца, где расположен крупнейший морской порт Румынии.
«После анализа дрейфующего объекта военные установили, что это беспилотный надводный аппарат (морской дрон) типа Sea Baby», — уточнили в министерстве.
После этого военные получили разрешение нейтрализовать объект, и морской дрон был уничтожен управляемым взрывом.
В ведомстве также добавили, что кроме таких дронов «серьезной угрозой для морской безопасности» являются дрейфующие морские мины.
«За последние почти четыре года в Черном море было нейтрализовано около 150 морских мин, семь из которых были уничтожены румынскими военно-морскими силами», — говорится в сообщении.
В Службе безопасности Украины при этом отрицают потерю беспилотника, сообщает «РБК-Украина» со ссылкой на пресс-центр спецслужбы. «Ни один из них (морских дронов) не потерян. Операции осуществляются в пределах определенных районов и направлены на поражение исключительно законных целей», — заявили в СБУ.
Атаки дронов в Черном море
За последние несколько дней в Черном море произошла серия атак морских дронов на танкеры.
28 ноября в 35 милях (около 65 км) от побережья Турции были атакованы суда Kairos и Virat, направлявшиеся в Новороссийск. Турецкий телеканал Habertürk сообщил, что удар по танкерам нанесли морские беспилотники. А на следующий день телеканал NTV сообщил о повторной атаке на судно Virat, которое получило повреждения на правом борту над ватерлинией в результате ударов безэкипажных катеров.
В тот же день в соцсети X новостной аккаунт Clash Report опубликовал видео ударов по этим судам. На записи было видно, что оба танкера получили серьезные повреждения и были фактически выведены из строя. Clash Report сообщил, что операция проводилась совместно 13-м управлением военной контрразведки Службы безопасности Украины и Военно-морскими силами Украины. Анонимный источник CNN в украинских силах безопасности подтвердил причастность страны к этим атакам.
30 ноября также стало известно, что нефтяной танкер Mersin, принадлежащий турецкой компании, терпит бедствие у берегов Сенегала. Издание Deniz Haber сообщило, что судно «было подбито украинскими беспилотниками», поскольку якобы «перевозило российскую нефть».
А 2 декабря в 148 км от берегов Турции в Черном море был атакован танкер Midvolga 2, шедший под российским флагом. Как сообщило турецкое управление мореходства, судно следовало из России в Грузию с грузом подсолнечного масла. При этом причастность к последнему инциденту Киев официально отверг.
«Украина не имеет никакого отношения к этому инциденту, и мы официально опровергаем любые подобные утверждения российской пропаганды», — заявил представитель МИД Украины Георгий Тихий, обвинив Россию в «инсценировке».
Международная реакция
Президент России Владимир Путин назвал нападения на танкеры в Черном море пиратством. Он заявил, что Россия в ответ расширит удары по портовым сооружениям и судам, которые заходят в украинские порты. Кроме того, Россия готова рассмотреть возможность ответных мер в отношении судов тех стран, которые помогают Украине осуществлять подобные акции.
«Самый радикальный способ — отрезать Украину от моря, тогда заниматься пиратством им будет невозможно в принципе. Надеюсь, что украинское военное и политическое руководство, а также те, кто стоит за их спиной, подумают, стоит ли продолжать такую практику», — сказал глава государства.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал удары по танкерам «вопиющими».
«Нападение, тем более в территориальных водах Турции, на коммерческие суда, на танкеры — это случай вопиющий. Тем более, это — посягательство на суверенитет Турецкой республики, это посягательство на безопасность и собственность владельцев этих судов», — сказал представитель Кремля.
В свою очередь президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подчеркнул, что атаки в пределах исключительной экономической зоны Турции свидетельству «о тревожном обострении ситуации».
«Мы никоим образом не можем оправдать эти нападения, которые угрожают безопасности судоходства, жизни и окружающей среде», — сказал он.
Источник агентства Reuters в турецком правительстве сообщил, что в связи с ударами по танкерам «необходимые сообщения были переданы соответствующим сторонам, включая украинские власти».