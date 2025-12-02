Раскрыта дата запуска вещания RT India в Нью-Дели

С 5 декабря в Нью-Дели запустится вещание RT India. В ежедневном режиме канал будет выпускать новостные программы на английском языке, освещая основные события, а также рассказывая о роли Индии и России в многополярном мире, передает RT.

Перед запуском канала RT India уже продемонстрировал зрителям передачу «Цена Империи» о колониализме в Британии. Своим экспертным мнением в выпуске со зрителями поделился один из популярных в стране политиков, глава комитета по внешним связям парламента Индии Шаши Тхарур.

Уточняется, что вещание будет производиться из студийного комплекса в столице Индии.

