На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Раскрыта дата запуска вещания RT India в Нью-Дели

С 5 декабря в Нью-Дели начнет вещать RT India
true
true
true
close
Евгений Биятов/РИА «Новости»

С 5 декабря в Нью-Дели запустится вещание RT India. В ежедневном режиме канал будет выпускать новостные программы на английском языке, освещая основные события, а также рассказывая о роли Индии и России в многополярном мире, передает RT.

Перед запуском канала RT India уже продемонстрировал зрителям передачу «Цена Империи» о колониализме в Британии. Своим экспертным мнением в выпуске со зрителями поделился один из популярных в стране политиков, глава комитета по внешним связям парламента Индии Шаши Тхарур.

Уточняется, что вещание будет производиться из студийного комплекса в столице Индии.

Ранее в США объяснили, почему Вашингтон ввел санкции против телеканала RT.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами