В США объяснили, почему Вашингтон ввел санкции против телеканала RT

Деятельность российского телеканала RT сыграла ключевую роль в «пророссийской» реакции в мире на ситуацию на Украине. Об этом сообщил американский телеканал CNN со ссылкой на анонимного высокопоставленного чиновника в администрации США.

«США верят, что пропаганда и дезинформация RT сыграла ключевую роль в формировании пророссийской реакции на войну на Украине во всем мире», — отмечается в материале.

Собеседник телеканала заявил, что власти США пытаются убедить страны-союзники в работе RT на российские спецслужбы для нанесения ущерба демократическим ценностям во всем мире. Таким образом, Вашингтон хочет затруднить работу RT в других государствах, отметил чиновник.

13 сентября Соединенные Штаты ввели санкционные меры против медиагруппы «Россия сегодня» и ее генерального директора Дмитрия Киселева. Также рестрикции были введены против АНО «ТВ-Новости», НКО «Евразия» и ее гендиректора Нелли Парутенко.

4 сентября телеканал CNN сообщил, что администрация Байдена планирует обвинить Россию во вмешательстве в выборы. В публикации говорится, что «основным источником дезинформации» власти США считают медиагруппу Russia Today (RT) и хотят провести ее проверку.

В этот же день минфин США ввел санкции против RT и главного редактора телеканала Маргариты Симоньян. В министерстве заявили, что американские власти предъявили им обвинения в нарушении закона об иноагентах.

Ранее к сотруднице RT в США пришли с обыском 20 вооруженных представителей ФБР.