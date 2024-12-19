Песков подвел итоги прямой линии Путина

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что прямая линия Владимира Путина была насыщенной по содержанию и разнообразной по темам. Его цитирует РИА Новости.

По его словам, многие россияне услышали от Путина то, что хотели по темам, которые их беспокоят.

Песков предположил, что прямую линию будут анализировать за рубежом, так как во время нее было сделано много важных заявлений.

Прямая линия с президентом Владимиром Путиным — ежегодное мероприятие, в ходе которого глава государства в прямом эфире отвечает на вопросы граждан, рассказывает о ситуации в стране и представляет свою позицию по вопросам экономики, внутренней и внешней политики.

19 декабря президент подвел итоги года в ходе объединенных прямой линии и пресс-конференции. Модераторами мероприятия выступили военкор Первого канала Дмитрий Кулько и ведущая телеканала «Россия 24» Александра Суворова.

Мероприятие продлилось 4 часа 27 минут, к главе государства поступило более 2,4 млн вопросов и обращений. «Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию.

Ранее Зюганов сравнил прямую линию Путина с большой приемной из времен СССР.