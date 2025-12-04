Путин словом «довоевались» оценил отказ Украины уходить из Донбасса

Путин: Киев отказался выводить войска с ДНР и ЛНР, и в итоге довоевался

Президент России Владимир Путин заявил, что по итогам референдума 2022 года Украина отказалась выводить войска с территории ДНР и ЛНР, приняв решение продолжать боевые действия и в итоге «довоевавшись». Его слова приводит РИА Новости.

По словам Путина, ВСУ сразу были предупреждены о том, что жители ДНР и ЛНР не хотят жить с Украиной, они вышли на референдум и проголосовали за независимость. Украинским войскам было предложено уйти, и тогда «никаких военных действий не будет».

«Нет, они предпочитали воевать, ну, вот, сейчас довоевались», — сказал Путин.

Референдумы о вхождении четырех регионов — Донецкой и Луганской народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей — в состав России прошли с 23 по 27 сентября 2022 года. По итогам обработки бюллетеней за присоединение к РФ высказались от 87 до 99% участников голосования в разных регионах. 30 сентября 2022 года Путин подписал договоры о принятии новых субъектов в состав Российской Федерации после обращения глав этих территорий.

Ранее в России предположили сроки взятия оставшейся части ДНР.