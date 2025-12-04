Путин высказался о судьбе Донбасса и Новороссии

Президент России Владимир Путин в интервью India Today заявил, что РФ в любом случае освободит Донбасс и Новороссию.

«Либо мы вооруженным путем освободим эти территории, либо украинские войска покинут эти территории и прекратят воевать там», — сказал глава российского государства.

Также Путин отметил, что его встреча со специальным посланником американского лидера Стивеном Уиткоффом и зятем главы Белого дома Джаредом Кушнером в Кремле продлилась долго, так как сторонам пришлось обсудить каждый пункт предложенного США мирного плана.

Путин, Уиткофф и Кушнер провели переговоры 2 декабря в Кремле. Встреча продлилась около пяти часов, однако стороны не смогли найти компромисс по американскому мирному плану. Как заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков, основным камнем преткновения остается территориальный вопрос, хотя часть предложений США выглядит «более-менее приемлемой». При этом Москва и Вашингтон договорились пока не раскрывать деталей беседы. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее журналисты сообщили, что Москва выдвинула Вашингтону три главных условия в вопросе урегулирования украинского конфликта.