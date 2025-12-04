Глава МИД Украины резко высказался о России

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига во время заседания глав МИД стран Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе заявил, что России «не место» в ОБСЕ, поскольку она якобы является «источником глобальных проблем». Его слова приводит «Европейская правда».

«Страны всего мира не считают Россию партнером в решении глобальных проблем. Ведь именно Москва является первопричиной глобальных проблем. Также нет оснований считать, что Россия может быть партнером здесь – в ОБСЕ», – заявил Сибига.

В начале ноября глава делегации России на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Юлия Жданова заявила, что Запад превратил Форум ОБСЕ по сотрудничеству в области безопасности в площадку проукраинской государственной пропаганды.

Исполняющий обязанности директора департамента общеевропейского сотрудничества МИД России Игорь Капырин заявил, что ОБСЕ находится в кризисе, потому что отошла от первоначальных задач.

Ранее сообщалось, что Россия получила от форума ОБСЕ пять «высокомерных отказов».