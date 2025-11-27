На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Глава МИД Литвы предостерег от изменений границ Украины

Будрис: если изменятся границы Украины, то к Литве придут с фломастером и картой
true
true
true
close
Министерство иностранных дел Литвы

Если в ходе мирных переговоров по урегулированию конфликта на Украине Россия добьется территориальных уступок, то рано или поздно то же самое произойдет с границами Литвы. Об этом заявил министр иностранных дел республики Кястутис Будрис, чьи слова приводит Delfi.

«Если мы позволим перекроить границы в любой, даже самой незначительной форме, к нам придут с фломастером и картой, а затем и с танками, чтобы перекроить границы. Мы не можем допустить никакой де-юре или де-факто легитимации оккупированных территорий. Эти принципы очень важны», — заявил Будрис.

По его словам, необходимо использовать «рычаги» в переговорах о справедливом мире на Украине. Речь идет о конфискации замороженных активов России, принятии Украины в Евросоюз и создании «спецтрибунала» против Москвы, указал министр.

До этого президент США Дональд Трамп заявил, что в рамках переговоров по урегулированию на Украине обсуждаются вопросы определения границы. Американский лидер пояснил, что процесс демаркации является сложным и требует тщательной проработки, поскольку границу невозможно провести произвольно.

Ранее глава МИД Канады назвала главное условие для мира на Украине.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами