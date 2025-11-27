Глава МИД Литвы предостерег от изменений границ Украины

Будрис: если изменятся границы Украины, то к Литве придут с фломастером и картой

Если в ходе мирных переговоров по урегулированию конфликта на Украине Россия добьется территориальных уступок, то рано или поздно то же самое произойдет с границами Литвы. Об этом заявил министр иностранных дел республики Кястутис Будрис, чьи слова приводит Delfi.

«Если мы позволим перекроить границы в любой, даже самой незначительной форме, к нам придут с фломастером и картой, а затем и с танками, чтобы перекроить границы. Мы не можем допустить никакой де-юре или де-факто легитимации оккупированных территорий. Эти принципы очень важны», — заявил Будрис.

По его словам, необходимо использовать «рычаги» в переговорах о справедливом мире на Украине. Речь идет о конфискации замороженных активов России, принятии Украины в Евросоюз и создании «спецтрибунала» против Москвы, указал министр.

До этого президент США Дональд Трамп заявил, что в рамках переговоров по урегулированию на Украине обсуждаются вопросы определения границы. Американский лидер пояснил, что процесс демаркации является сложным и требует тщательной проработки, поскольку границу невозможно провести произвольно.

