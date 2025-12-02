На Западе рассказали, что может произойти с Зеленским в Ирландии

Президент Украины Владимир Зеленский может остаться в Ирландии из-за нового расследования Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ). Такое мнение выразил аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович в соцсети Х.

«Есть немалая вероятность, что он никогда не вернется», — написал эксперт.

Кошкович также допустил, что в Ирландии могут совершить провокацию против Зеленского с целью продолжения конфликта на Украине.

1 декабря украинское издание «Страна.ua» со ссылкой на агентство AFP сообщало, что Владимир Зеленский планирует встретиться в Ирландии со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом и секретарем Совета нацбезопасности и обороны Украины Рустемом Умеровым. По информации журналистов, Уиткофф отправится в Ирландию на встречу с Зеленским перед поездкой в Москву, где у него запланированы переговоры с президентом России Владимиром Путиным.

До этого российский сенатор Алексей Пушков заявил, что на Украине в связи с коррупционным скандалом возник главный вопрос — последует ли за всем этим «третий акт» с прямыми обвинениями Зеленскому и членам его семьи. Пушков считает, что отставка главы офиса президента Украины Андрея Ермака, который был вторым человеком по влиянию в Киеве, а также прошедшие у него обыски стали «вторым актом» этого скандала.

