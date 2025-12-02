На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

На Западе рассказали, что может произойти с Зеленским в Ирландии

Кошкович: Зеленский может остаться в Ирландии из-за нового расследования НАБУ
true
true
true
close
Ukrainian Presidential Press Service

Президент Украины Владимир Зеленский может остаться в Ирландии из-за нового расследования Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ). Такое мнение выразил аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович в соцсети Х.

«Есть немалая вероятность, что он никогда не вернется», — написал эксперт.

Кошкович также допустил, что в Ирландии могут совершить провокацию против Зеленского с целью продолжения конфликта на Украине.

1 декабря украинское издание «Страна.ua» со ссылкой на агентство AFP сообщало, что Владимир Зеленский планирует встретиться в Ирландии со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом и секретарем Совета нацбезопасности и обороны Украины Рустемом Умеровым. По информации журналистов, Уиткофф отправится в Ирландию на встречу с Зеленским перед поездкой в Москву, где у него запланированы переговоры с президентом России Владимиром Путиным.

До этого российский сенатор Алексей Пушков заявил, что на Украине в связи с коррупционным скандалом возник главный вопрос — последует ли за всем этим «третий акт» с прямыми обвинениями Зеленскому и членам его семьи. Пушков считает, что отставка главы офиса президента Украины Андрея Ермака, который был вторым человеком по влиянию в Киеве, а также прошедшие у него обыски стали «вторым актом» этого скандала.

Ранее стало известно, что жена Зеленского знала о коррупции в энергетике страны

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами