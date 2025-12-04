СМИ: четыре неопознанных БПЛА сопроводили самолет Зеленского перед посадкой в Ирландии

Четыре неопознанных дрона сопровождали самолет украинского президента Владимира Зеленского перед его посадкой в аэропорту Дублина. Об этом пишет ирландское издание Journal со ссылкой на источники в силовых ведомствах.

Инцидент произошел 1 декабря. Беспилотные аппараты взлетели к северо-востоку от ирландской столицы, пролетели рядом с самолетом, а затем зависли над кораблем ВМС Ирландии, который был скрытно размещен в море в связи с визитом.

2 декабря аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович предположил, что Зеленский может остаться в Ирландии из-за нового расследования Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ). Он также допустил, что в Ирландии могут совершить провокацию против Зеленского с целью продолжения конфликта на Украине.

Ранее в ФРГ опубликовали расшифровку разговора лидеров ЕС с Зеленским о недоверии США.