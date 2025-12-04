На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Посол Украины в США не увидела прогресса в мирном урегулировании

Посол Украины в США Стефанишина: прогресса в переговорах не так много
true
true
true
close
Global Look Press

Посол Украины в США Ольга Стефанишина заявила, что на данный момент прогресса в мирном урегулировании конфликта Москвы и Киева не так много. Ее слова приводит «РБК-Украина».

Она заверила, что Соединенные Штаты и Украина хотят добиться результата. Киев, по ее словам, прилагает все усилия в плане обязательств по прекращению боевых действий и установлению прочного мира. Сегодня стороны проводят дискуссии относительно потенциального объема договоренностей, сообщила дипломат.

«И сейчас мы говорим о дальнейших действиях после встречи в Москве, а также о следующих шагах, которые можно было бы сделать. Итак, не так много прогресса, но процесс продолжается», — сказала Стефанишина.

До этого Дональд Трамп заявил, что его представители Стивен Уиткофф и Джаред Кушнер провели в Москве продуктивные переговоры с Владимиром Путиным. По их итогам у американской стороны сложилось впечатление, что Россия стремится к достижению мирного соглашения по Украине и выражает интерес к нормализации экономических отношений с США.

Ранее Зеленский рассказал о дальнейших шагах после встречи Путина и Уиткоффа.

