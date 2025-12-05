Дмитриев заявил о самодискредитации Мерца

Спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству Кирилл Дмитриев заявил в соцсети X, что канцлер Германии Фридрих Мерц дискредитировал себя политикой, саботирующей мирные переговоры. Об этом сообщает ТАСС.

«Дорогой Мерц, ты даже не в игре. Ты себя дискредитировал разжиганием войны, саботажем мира, нереалистичными предложениями, самоубийством западной цивилизации, миграцией и упрямой глупостью», — написал Дмитриев.

Так он прокомментировал публикацию Der Spiegel, согласно которой Мерц якобы заявил, что президент Украины Владимир Зеленский «в ближайшие дни должен быть крайне осторожен» с переговорщиками от США. Согласно материалу издания, президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер ФРГ в телефонном разговоре с другими европейскими лидерами и Зеленским выразили опасения, что США могут «предать Украину и Европу».

Речь идет о разговоре от 1 декабря с участием всех европейских лидеров и Зеленского, состоявшемся после переговоров делегаций Украины и США во Флориде и перед поездкой спецпредставителя Стива Уиткоффа и предпринимателя Джареда Кушнера в Россию.

Ранее в Госдуме раскрыли, чем обернется несговорчивость Украины.