В Госдуме поспорили, будет ли РКН отключать Рунет от мировой сети

Депутат Делягин исключил возможность отключения Рунета от мировой сети
Пресс-служба Госдумы РФ/РИА «Новости»

Правительство определило список угроз, при возникновении которых Роскомнадзор сможет отключать Рунет от мировой сети – нововведения вступят в силу 1 марта 2026 года. Зампред комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела РФ Михаил Делягин в разговоре с «Газетой.Ru» усомнился в отключении россиян от мирового интернета. По его словам, любые угрозы «невероятны» для России.

«РКН может отключить российский интернет от мирового, только если вмешательство через него во внутренние дела России приобретет характер реальной угрозы. О критериях угрозы надо спрашивать у специалистов, но, на мой взгляд, все сценарии такого рода сегодня являются почти невероятными. Это может быть масштабное, сильно выходящее за рамки привычного фона кибернападение, грозящее пробить защиту наших ключевых узлов, — что сегодня невероятно», — заявил парламентарий.

Делягин считает, что хакерам не удастся взломать систему электронного голосования.

«Возможно, массовое применение квантовых компьютеров может создать такие угрозы, но это дело не близкого будущего, когда они уже будут и у нас. Что касается угроз взлома систем электронного голосования — думаю, при всех нареканиях и подозрениях в их адрес на практике, они не уязвимы для внешнего воздействия», — заявил он.

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал соответствующее постановление 6 ноября. С 1 марта 2026 года Роскомнадзор, ФСБ и Минцифры смогут отключать российский интернет от общемирового в случае возникновения «угроз устойчивости, безопасности и целостности» интернета.

До этого депутат Андрей Свинцов в разговоре с изданием «Подъем» подтвердил, что Рунет могут «кратковременно изолировать» в случае хакерских атак или атак на систему дистанционного голосования. По его словам, власти не планируют ограничивать россиян в доступе к интернету.

Ранее в Госдуме заявили, что Рунет отключат от мировой сети при вмешательстве в выборы-2026.

