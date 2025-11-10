В Госдуме заявили, что Рунет отключат от мировой сети при вмешательстве в выборы — 2026

В Госдуме посетовали, что Рунет придется отключить от мировой сети при вмешательстве в выборы

Правительство наделило Роскомнадзор полномочиями отключать российский интернет от общемирового в случае «угрозы нарушения информационной безопасности» — нововведения вступят в силу 1 марта 2026 года. Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа в разговоре с «Газетой.Ru» не исключил, что Рунет могут отключить от мировой сети в случае вмешательства в парламентские выборы — 2026.

«Может. Вы знаете, попытки влиять через интернет на выборы были. Были атаки на ДЭГ и на центральную избирательную комиссию, и слава Богу, нам удалось это предотвратить. Я уверен, что количество атак в 2026 году будет увеличиваться. Здесь основную роль будет играть интернет. Как это не печально, как это не сложно, но они вынуждены будут, наверное, его останавливать», — заявил депутат.

По словам Чепы, в 2025 году в ходе губернаторских выборов были зафиксированы попытки вмешательства третьих стран. Депутат рассказал, в каких еще случаях РКН может отключить Россию от мирового интернета.

«Интернет ограничивают сейчас и в связи с воздушной безопасностью. Понимаем, что некоторые регионы мы вынуждены защищать от этого интернета. И вот когда проходили выборы, сейчас в 2025 году, то [были попытки] влиять на работу дистанционного электронного голосования – поэтому [ввели] возможность трехдневного голосования. В случае, если кто-то где-то попытается террористические или другие запрещенные действия совершать, [Россию могут отключить от мирового интернета]», — сказал он.

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал соответствующее постановление 6 ноября. С 1 марта 2026 года Роскомнадзор, ФСБ и Минцифры смогут отключать российский интернет от общемирового в случае возникновения «угроз устойчивости, безопасности и целостности» интернета.

До этого депутат Андрей Свинцов в разговоре с изданием «Подъем» подтвердил, что Рунет могут «кратковременно изолировать» в случае хакерских атак или атак на систему дистанционного голосования. По его словам, власти не планируют ограничивать россиян в доступе к интернету.

