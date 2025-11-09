Санчес выступил за Европу, гарантирующую право, а не «вооруженную до зубов»

Председатель правительства Испании Педро Санчес заявил в интервью El Pais, что нужно работать над тем, чтобы Европа к 2035 году была не «вооружена до зубов».

По мнению премьер-министра, Мадрид является надежным союзником партнеров по Североатлантическому альянсу.

«Какой мир мы хотим оставить нашей молодежи, когда она достигнет нашего возраста? Мир, в котором европейские страны выделяют 5% из своих бюджетов на оборону?» — задался вопросом Санчес.

Он подчеркнул, что Европе необходимо проделать дипломатическую работу, чтобы к 2035 году была не Европа, «вооруженная до зубов», а «солидарная Европа и гарант международной законности».

Премьера также спросили о его отношениях с президентом США Дональдом Трампом. Глава правительства отметил, что, несмотря на «идеологические и политические разногласия», он хочет, чтобы у Испании и Соединенных Штатов были наилучшие отношения с институциональной, экономической и социальной точки зрения.

До этого глава делегации Москвы на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Юлия Жданова заявила, что жителей европейских стран готовят к вооруженному противостоянию с Российской Федерацией.

Ранее в Госдуме заявили, что НАТО семимильными шагами идет к третьей мировой войне.