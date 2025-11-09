На Украине весь род Романовых признан символом «российского империализма»

Украинский Институт национальной памяти признал род Романовых символом пропаганды «российского империализма». Это следует из материалов организации, с которыми ознакомился ТАСС.

На основании действующего на Украине законодательства это решение обязывает местные власти «декоммунизировать» все объекты культурного наследия и географические названия, связанные с династией Романовых.

В период правления Романовых произошло присоединение украинских земель к Русскому государству. Ключевым событием этого процесса считается решение Переяславской рады 1654 года о воссоединении территорий Войска Запорожского с Русским царством. В то же время гетман запорожских казаков Богдан Хмельницкий присягнул на верность царю Алексею Михайловичу.

В последующие годы при Романовых, в результате войн с Речью Посполитой и Османской империей, почти вся территория современной Украины постепенно вошла в состав Российской империи.

До этого Украинский Институт национальной памяти признал ряд известных государственных и военных деятелей Российской империи, включая царей и императоров, а также писателей, поэтов, композиторов и художников, «символами российского империализма» и призвал убрать из публичного пространства на Украине посвященные им объекты. В список «запрещенных», в частности, попали великий русский полководец Михаил Кутузов, писатель Иван Бунин, драматург Александр Грибоедов, литературный критик и публицист Виссарион Белинский, композитор Михаил Глинка, писатель Николай Карамзин, императрица Елизавета Петровна и другие.

Ранее на Украине назвали Бородинскую битву пропагандой «российского империализма».