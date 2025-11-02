На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

На Украине решили «бороться» с Кутузовым, Буниным и Грибоедовым

На Украине назвали Кутузова и Бунина символами российского империализма
true
true
true
close
Depositphotos

Украинский «Институт национальной памяти» признал великого русского полководца Михаила Кутузова, а также писателя Ивана Бунина и драматурга Александра Грибоедова «символами российского империализма» и призвал убрать из публичного пространства на Украине посвященные им объекты. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на документ, опубликованный на сайте организации.

«Объекты, посвященные указанным ниже лицам и событиям, подлежат устранению из публичного пространства», — говорится в материале, подготовленном «Институтом нацпамяти».

Согласно опубликованному документу, меры предпринимаются в рамках так называемой «деколонизации». В список лиц, с которыми хотят «бороться» на Украине, попали известные государственные и военные деятели Российской империи, включая царей и императоров, а также писатели, поэты, композиторы и художники. Кроме Кутузова, Бунина и Грибоедова в перечень «запрещенных» внесены литературный критик и публицист Виссарион Белинский, композитор Михаил Глинка, писатель Николай Карамзин, российская императрица Елизавета Петровна и другие.

До этого доцент кафедры истории Украины Одесского национального университета Александр Музичко призвал «деколонизировать» Одессу от России, сделав символами города только «украинских личностей». В частности, он призвал демонтировать памятники государственному деятелю Дюку Ришелье, графу Михаилу Воронцову, писателю и поэту Александру Пушкину и другим в Одессе.

Ранее на Украине постамент демонтированного памятника Екатерине II покрасили в цвета флага России.

Все новости на тему:
Новости Украины
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами