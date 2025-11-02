На Украине решили «бороться» с Кутузовым, Буниным и Грибоедовым

Украинский «Институт национальной памяти» признал великого русского полководца Михаила Кутузова, а также писателя Ивана Бунина и драматурга Александра Грибоедова «символами российского империализма» и призвал убрать из публичного пространства на Украине посвященные им объекты. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на документ, опубликованный на сайте организации.

«Объекты, посвященные указанным ниже лицам и событиям, подлежат устранению из публичного пространства», — говорится в материале, подготовленном «Институтом нацпамяти».

Согласно опубликованному документу, меры предпринимаются в рамках так называемой «деколонизации». В список лиц, с которыми хотят «бороться» на Украине, попали известные государственные и военные деятели Российской империи, включая царей и императоров, а также писатели, поэты, композиторы и художники. Кроме Кутузова, Бунина и Грибоедова в перечень «запрещенных» внесены литературный критик и публицист Виссарион Белинский, композитор Михаил Глинка, писатель Николай Карамзин, российская императрица Елизавета Петровна и другие.

До этого доцент кафедры истории Украины Одесского национального университета Александр Музичко призвал «деколонизировать» Одессу от России, сделав символами города только «украинских личностей». В частности, он призвал демонтировать памятники государственному деятелю Дюку Ришелье, графу Михаилу Воронцову, писателю и поэту Александру Пушкину и другим в Одессе.

Ранее на Украине постамент демонтированного памятника Екатерине II покрасили в цвета флага России.