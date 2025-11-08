На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Генерал НАТО заявил о нависшей над альянсом угрозе стратегического поражения

Генерал Бертолини: перспектива стратегического поражения нависла над НАТО
true
true
true
close
AliaksaB/Shutterstock/FOTODOM

План НАТО по нанесению стратегического поражения России не только не удался, но и обернулся против самого Североатлантического альянса. Об том сообщил отставной генерал Марко Бертолини в интервью порталу L'antidiplomatico.

«Окончание войны означало бы поражение для НАТО и всего коллективного Запада, учитывая огромные вложения в конфликт, который должен был привести к «стратегическому поражению» Москвы. Однако, похоже, что именно НАТО теперь сталкивается с угрозой стратегического поражения», — отметил он.

При этом Бертолини выразил мнение, что противостояние между альянсом и Россией не закончится вместе с окончанием украинского конфликта. По его словам, существуют и другие регионы, где может произойти столкновение между сторонами, в частности, Балканы, Балтика и Кавказ.

5 ноября президент РФ Владимир Путин заявил, что страны Запада все чаще говорят о желании нанести стратегическое поражение России. У Запада не получалось реализовать свою цель на протяжении столетий, подчеркнул глава государства. Несмотря на это, западные страны продолжают осуществлять подобные попытки.

Ранее норвежский профессор сообщил о поражении Запада на Украине.

