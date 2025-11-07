На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Орбан иронично ответил на вопрос Трампа о победе Украины

Орбан фразой «чудеса случаются» ответил на вопрос Трампа о победе Украины
Dts Nachrichtenagentur/Global Look Press

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан иронично ответил на вопрос американского лидера Дональда Трампа о возможной победе Украины в конфликте с Россией. Трансляцию вел YouTube-канал Белого дома.

«Знаете, чудеса случаются», — с улыбкой сказал Орбан в ответ на соответствующий вопрос Трампа.

Он также заявил, что лишь США и Венгрия действительно стремятся к мирному урегулированию конфликта на Украине, пока остальные стремятся продолжать военные действия. По мнению главы венгерского правительства, такая позиция других западных стран объясняется ошибочной верой в возможность победы Украины на фронте. Орбан считает это неверным пониманием текущей ситуации.

До этого Орбан указывал, что Евросоюз разработал военный план для «победы Украины» в конфликте с Россией и пытается втянуть в это Венгрию.

Ранее Зеленский пообещал, что Украина «не позволит» России продавать нефть в Венгрию.

