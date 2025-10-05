На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Орбан заявил о военном плане ЕС для «победы Украины»

Орбан: ЕС разработал военный план для победы Украины и пытается втянуть Венгрию
Bernadett Szabo/Reuters

Евросоюз разработал военный план для «победы Украины» в конфликте с Россией и пытается втянуть в это Венгрию. Об этом заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан в интервью журналу Hetek.

Венгрия вступала в ЕС, чтобы способствовать установлению мира, «а не воевать против кого бы то ни было», отметил он.

По словам политика, в данный момент Украина держится только благодаря финансовой поддержке не только Брюсселя, но и Будапешта, при этом большая часть этих средств направляется не на развитие страны, а на продолжение боевых действий.

Орбан добавил, что Венгрия выступает за заключение стратегического соглашения между Евросоюзом и Украиной. Премьер подчеркнул, что речь идет не о членстве в объединении, а конкретно о контракте, в котором будет описано, как стороны торгуют друг с другом.

До этого венгерский премьер заявил, что большинство стран ЕС за закрытыми дверями согласны с позицией Венгрии, что Европа скатывается к войне.

Ранее Орбан пригрозил Брюсселю судом в случае лишения Венгрии права вето.

