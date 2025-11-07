Зеленский пообещал, что Украина «не позволит» России продавать нефть в Венгрию

Зеленский заявил, что Украина не позволит России поставлять нефть в Венгрию

Украина не позволит России продавать нефть в Венгрию, и это вопрос времени. С таким заявлением выступил глава государства Владимир Зеленский, чьи слова приводит «Европейская правда».

«Мы не дадим россиянам продавать туда [в Венгрию] нефть. Вопрос времени. Вопрос наших позиций», — сказал Зеленский.

По его словам, на предстоящей встрече с президентом Дональдом Трампом премьер Венгрии Виктор Орбан поднимет вопрос закупки российских энергоносителей. Зеленский также отметил, что Киев не может позволить России зарабатывать на продаже нефти и газа.

Каким образом Украина собирается воплотить свои намерения в жизнь, он не уточнил.

До этого ВСУ неоднократно атаковали нефтепровод «Дружба», по которому нефть из России получает Венгрия. На некоторое время в конце августа он прекращал свою работу. На этом фоне и так непростые отношения Киева и Будапешта усугубились. В свою очередь Еврокомиссия заявляла, что нефтепровод «Дружба» не должен подвергаться новым ударам.

Ранее Зеленский заявил, что Орбан не помешает вступлению Украины в Евросоюз.