СМИ: Вэнс станет кандидатом на пост президента США в 2028 году

Politico: Рубио заявил, что Вэнс будет кандидатом на пост президента США в 2028

Госсекретарь США Марко Рубио в частной беседе заявил, что вице-президент Джей Ди Вэнс будет кандидатом на пост президента Соединенных Штатов на выборах 2028 года. Об этом сообщает газета Politico со ссылкой на источники.

«Рубио в частном порядке ожидает, что Вэнс станет кандидатом от Республиканской партии на выборах 2028 года», — говорится в сообщении издания.

Как пишет газета, частные комментарии Рубио — яркий пример того, как некоторые республиканцы уже ведут борьбу за пост преемника президента США Дональда Трампа.

В конце октября Трамп признал, что ему запрещено баллотироваться на третий срок.

28 октября спикер палаты представителей конгресса Майк Джонсон отметил, что Трамп знает об ограничениях на переизбрание, установленных конституцией Соединенных Штатов.

За день до этого глава Белого дома, комментируя возможность третьего президентского срока, признался, что не думал об этом, но его рейтинги лучше, чем когда-либо. В августе он заявил, что общественность хочет, чтобы он пошел на третий срок.

Ранее Трамп прокомментировал возможность избираться на пост вице-президента США в 2028 году.