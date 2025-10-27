Трамп прокомментировал возможность избираться на пост вице-президента США в 2028 году

Президент США Дональд Трамп не намерен выдвигаться на пост вице-президента США на выборах в 2028 году. Об этом глава Белого дома заявил журналистам на борту президентского самолета по пути в Японию, передает ТАСС.

«Я думаю, это слишком мило. Я бы исключил такую возможность, потому что это слишком мило. Я думаю, людям бы это не понравилось,» — сказал он.

До этого глава Белого дома, комментируя возможность третьего президентского срока, признался, что не думал об этом, но его рейтинги лучше, чем когда-либо. В августе он заявил, что общественность хочет, чтобы он пошел на третий срок.

22 июля сын президента США Дональд Трамп — младший заявил в соцсети Truth Social, что его отец имеет все шансы выиграть следующие выборы.

Кроме того, некоторые сторонники Трампа выдвигали ему предложение баллотироваться на выборах 2028 года в качестве вице-президента, уточнив, что в президентской гонке от Республиканской партии мог бы участвовать другой политик и в случае победы покинул бы кресло президента, чтобы этот пост занял снова Трамп.

Трамп рассказал, какой конфликт он намерен урегулировать следующим.