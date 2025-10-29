Трамп признал, что ему запрещено избираться в третий раз

Трамп: мне не разрешено баллотироваться на третий срок

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп признал, что ему запрещено баллотироваться на третий срок. Об этом сообщает агентство Reuters.

Трамп во время брифинга на борту своего самолета по пути из Японии в Южную Корею заявил, что он больше не может избираться президентом США. Глава Белого дома выразил по этому поводу сожаление.

28 октября спикер палаты представителей конгресса Майк Джонсон отметил, что Трамп знает об ограничениях на переизбрание, установленных конституцией Соединенных Штатов.

За день до этого, глава Белого дома, комментируя возможность третьего президентского срока, признался, что не думал об этом, но его рейтинги лучше, чем когда-либо. В августе он заявил, что общественность хочет, чтобы он пошел на третий срок.

Некоторые сторонники Трампа выдвигали ему предложение баллотироваться на выборах 2028 года в качестве вице-президента, уточнив, что в президентской гонке от Республиканской партии мог бы участвовать другой политик и в случае победы покинул бы кресло президента, чтобы этот пост занял снова Трамп.

Ранее Трамп прокомментировал возможность избираться на пост вице-президента США в 2028 году.