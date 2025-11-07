На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Захарова обвинила Вучича в противоречиях из-за слов о продаже сербского оружия

Захарова: Россия надеется, что Вучич не будет поставлять оружие Украине
true
true
true
close
Александр Кряжев/РИА Новости

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ходе брифинга назвала противоречивыми заявления президента Сербии Александра Вучича о продаже сербских вооружений. Прямая трансляция ее выступления ведется на Rutube-канале МИД России.

«Честно говоря, мы неоднократно, в том числе на высшем уровне, получали от руководства Сербии заверения, что экспорт боеприпасов сербского производства находится под строгим контролем, эту продукцию не будут поставлять на Украину, чтобы Киев не мог использовать ее против наших военнослужащих», — заявила она.

Захарова рассказала, что у нее складывается впечатление, что интервью от имени президента Сербии дают разные люди. Она допустила, что сербские СМИ могли переврать информацию и необходимо ждать комментарии по линии соответствующих пресс-служб.

До этого Вучич заявил, что Сербия продолжит продавать боеприпасы, несмотря на предостережения Службы внешней разведки (СВР) России о возможном попадании сербской продукции на Украину. По его словам, решение было принято из-за необходимости поддержать оборонные предприятия и рабочие места. Он объяснил, что от работы оборонных предприятий на территории страны зависят десятки тысяч граждан.

Позже военный эксперт, журналист-международник Сергей Латышев напомнил, что Сербия — единственное европейское государство, проигнорировавшее санкции против России. Однако, по его словам, Белграду приходится балансировать, чтобы избежать худшего для себя сценария, будучи экономически зажатым странами НАТО.

Ранее в России поставили Сербию перед конкретным выбором.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами