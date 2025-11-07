Захарова обвинила Вучича в противоречиях из-за слов о продаже сербского оружия

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ходе брифинга назвала противоречивыми заявления президента Сербии Александра Вучича о продаже сербских вооружений. Прямая трансляция ее выступления ведется на Rutube-канале МИД России.

«Честно говоря, мы неоднократно, в том числе на высшем уровне, получали от руководства Сербии заверения, что экспорт боеприпасов сербского производства находится под строгим контролем, эту продукцию не будут поставлять на Украину, чтобы Киев не мог использовать ее против наших военнослужащих», — заявила она.

Захарова рассказала, что у нее складывается впечатление, что интервью от имени президента Сербии дают разные люди. Она допустила, что сербские СМИ могли переврать информацию и необходимо ждать комментарии по линии соответствующих пресс-служб.

До этого Вучич заявил, что Сербия продолжит продавать боеприпасы, несмотря на предостережения Службы внешней разведки (СВР) России о возможном попадании сербской продукции на Украину. По его словам, решение было принято из-за необходимости поддержать оборонные предприятия и рабочие места. Он объяснил, что от работы оборонных предприятий на территории страны зависят десятки тысяч граждан.

Позже военный эксперт, журналист-международник Сергей Латышев напомнил, что Сербия — единственное европейское государство, проигнорировавшее санкции против России. Однако, по его словам, Белграду приходится балансировать, чтобы избежать худшего для себя сценария, будучи экономически зажатым странами НАТО.

Ранее в России поставили Сербию перед конкретным выбором.