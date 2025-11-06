На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
«Вынужденный шаг»: эксперт об экспорте сербского оружия

Журналист Латышев: Сербия вынуждена балансировать между РФ и НАТО
Darko Vojinovic/AP

Военный эксперт, журналист-международник Сергей Латышев в эфире Tsargrad.tv прокомментировал заявление президента Сербии Александра Вучича о возобновлении экспорта оружия, несмотря на предостережения о возможном попадании продукции на Украину.

Обозреватель напомнил, что Сербия — единственное европейское государство, проигнорировавшее санкции против России. Однако, по его словам, Белграду приходится балансировать, чтобы избежать худшего для себя сценария, будучи экономически зажатым странами НАТО.

В частности, заявление Вучича сделано в преддверии саммита по расширению Европейского союза (ЕС), на котором действующие члены объединения должны были определить, как «харчить» Сербию за нежелание участвовать в травле России, продолжил Латышев.

Кроме того, как пояснил журналист, США ввели санкции против сербской энергетической компании NIS, в которой «Газпром нефти» принадлежит 44,85%, а «Газпрому» — 11,3%. После вступления в силу ограничений хорватский трубопровод JANAF прекратил поставки нефти NIS, которая получала по нему две трети от необходимого объема сырья.

«Американцы пытаются заставить Белград — ради отмены санкций — «национализировать», то есть присвоить собственность России, чего сербы не хотят делать», — отметил эксперт.

Накануне Вучич заявил о намерении возобновить и поддерживать экспорт боеприпасов. Он объяснил это решение экономической необходимостью и сохранением рабочих мест в своей стране. По словам президента, нейтральный Белград контролирует сделки, однако отдельные утечки вооружений в зоны боевых действий происходят. До этого СВР России обвиняла Сербию в том, что ее боеприпасы использует украинская армия.

Ранее Вучич заявил о досрочных парламентских выборах в Сербии.

