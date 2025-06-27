Никонорова: Сербии придется выбрать между дружбой с РФ и поставками Украине

Власти Сербии не смогут долго поддерживать хорошие отношения с Россией, поставляя боеприпасы и оружие Вооруженным силам Украины (ВСУ). Об этом заявила член комитета Совета Федерации по международным делам, бывшая глава МИД ДНР Наталья Никонорова в беседе с ТАСС.

«За двумя зайцами в этой ситуации гоняться не получится. Сербскому политику [президенту Сербии Александару Вучичу] придется сделать конкретный выбор. А каким он будет — покажут только реальные дела», — сказала сенатор.

По ее словам, Россия уже не в первый раз фиксирует факты попадания сербского оружия и боеприпасов в руки украинских военных. Она отметила, что публикация расследований Службы внешней разведки (СВР) РФ может стать откровением для сербского народа.

До этого политолог-балканист Олег Бондаренко также заявлял, что президенту Сербии Александару Вучичу рано или поздно придется сделать выбор между Россией и Западом. При этом эксперт допустил, что этот выбор может быть сделан не в пользу Москвы, указав на ухудшающееся поведение Вучича в отношении РФ.

В июне сам Вучич подтвердил готовность Сербии помогать Украине. В частности, он предложил президенту Владимиру Зеленскому восстановить один-два города на Украине, пострадавших из-за боевых действий.

Ранее в Сербии высказались о санкциях против России.