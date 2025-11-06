Генсек НАТО призвал готовиться к длительной конфронтации с Россией

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте призвал союзников по Североатлантическому альянсу готовиться к длительной конфронтации с Россией, поскольку она якобы является «главной дестабилизирующей силой» в мире и Европе. Его слова с промышленного оборонного форума в Румынии приводит РИА Новости.

«Россия останется дестабилизирующей силой в Европе и мире… Они готовятся к длительной конфронтации. Мы не можем быть наивными. Мы тоже должны быть готовы», — сказал Рютте.

До этого президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с премьер-министром Словакии Робертом Фицо назвал политиков Запада «специалистами по фильмам ужасов» из-за истерии по поводу якобы планов России о нападении на одну из западных стран.

Он добавил, что для здравомыслящих людей в таких высказываниях очевидна провокация или «полная некомпетентность». Кроме того, любой здравомыслящий человек понимает, что у России не было, нет и не будет желания на кого-либо нападать, уточнил российский президент.

Ранее на Западе предрекли распад НАТО при конфронтации с Россией.