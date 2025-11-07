Коммодор Джерми: НАТО не сможет победить в войне с Россией

Заявление генсека НАТО Марка Рютте о перспективах длительной конфронтации альянса с Россией несостоятельно, РФ невозможно победить. Об этом на YouTube-канале Daniel Davis заявил коммодор британского ВМФ в отставке Стив Джерми.

«Позиция того, что можно успешно сражаться с Россией — это фантазия», — подчеркнул он.

По мнению британского военного, у России нет планов начинать военный конфликт ни с одной из стран НАТО.

6 ноября Марк Рютте призвал союзников по НАТО готовиться к длительной конфронтации с Россией, поскольку она якобы является «главной дестабилизирующей силой» в мире и Европе.

В ответ на его заявление официальный представитель МИД РФ Мария Захарова потребовала от генсека альянса опубликовать список «глобальных правил», которые, по его мнению, нарушили Россия, Китай и КНДР.

Ранее Песков призвал НАТО прислушаться к позиции Путина.