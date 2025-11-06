На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Песков призвал НАТО прислушаться к позиции Путина

Песков: НАТО нужно прислушаться к словам Путина, чтобы понять позицию России
Кристина Кормилицына/РИА Новости

НАТО необходимо прислушаться к словам президента России Владимира Путина, чтобы понять позицию российской стороны. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью журналисту кремлевского пула Александру Юнашеву в Telegram-канале.

Так он отреагировал на заявление генсека НАТО Марка Рютте о том, что он давно перестал слушать заявления российского лидера.

«С одной стороны, говорят, что не слушают Россию. С другой — говорят, что не понимают ее. Попробуйте прислушаться – поймете», — заявил Песков.

Представитель Кремля добавил, что в подобной позиции и кроется главная проблема НАТО и его руководителя.

До этого Рютте заявил, что НАТО готова направить дополнительные силы на свой восточный фланг, в частности, в Румынию при необходимости. По его словам, если Румыния будет «атакована», то на ее защиту встанут остальные члены НАТО. Рютте добавил, что страна является «ценным союзником» и играет «ключевую роль в обеспечении стабильности в регионе Черного моря».

Ранее в СВР узнали о подготовке НАТО крупной диверсии против жителей Украины и ЕС.

