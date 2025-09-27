Лавров обвинил США в провокационной активности против Северной Кореи

Министр иностранных дел России Сергей Лавров на встрече с коллегой из Южной Кореи Чо Хёном на полях 80-й сессии Генассамблеи ООН указал на провокационный характер направленной против Северной Кореи военной активности США и их азиатских союзников. Об этом сообщается на сайте МИД РФ.

Лавров обратил внимание на необходимость для КНДР и Республики Корея вернуться к взаимоуважительному диалогу на основе сложившейся в регионе ситуации в интересах построения в Северо-Восточной Азии надежного механизма обеспечения долгосрочного мира и стабильности.

5 сентября газета The New York Times сообщила, что администрация президента США Дональда Трампа одобрила разведывательную спецоперацию в Северной Корее в 2019 году, не уведомив о ее проведении конгресс. Издание утверждало, что США хотели установить оборудование, чтобы перехватывать диалоги лидера КНДР Ким Чен Ына в период переговоров между Пхеньяном и Вашингтоном на тему ядерного оружия.

