Лукашенко призвал украинцев к переезду в Белоруссию

Лукашенко пригласил украинцев в Белоруссию и пообещал обеспечить хорошие условия
Evgenia Novozhenina/Reuters

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что белорусы открыты к приезду украинцев в республику. Его слова приводит агентство БелТА.

«Мы с удовольствием вас (украинцев. — «Газета.Ru») примем. Вашим семьям, вашим детишкам обеспечим такую жизнь, как белорусам, в плане образования, здравоохранения», — сказал он в ходе церемонии открытия обновленного моста через реку Припять.

До этого Лукашенко заявил, что Белоруссия поддерживает скорейшее завершение конфликта на Украине. По словам белорусского лидера, республика должна существовать как суверенное независимое государство.

Политик подчеркнул, что если конфликт не будет остановлен сейчас, то украинское независимое суверенное государство исчезнет. Президент Белоруссии отметил, что «некоторые» якобы уже посматривают на западные регионы Украины.

12 октября Александр Лукашенко заявил, что обстановка в зоне боевых действий может привести к исчезновению Украины как государства. По его словам, на фоне активного продвижения российских войск украинским властям нужно действовать оперативно.

Ранее в Белоруссии сообщили о готовности разместить миротворцев на Украине.

